高雄市一名高姓女子27日晚間搭乘朋友的機車行經旗津過港隧道，卻突然遭到後方小客車猛烈撞擊，高女噴飛數公尺遠，當場失去生命跡象，經警方釐清，周姓肇事駕駛上路前吞了5顆安眠藥，因為精神不濟才釀成此次嚴重車禍。

據了解，高女27日晚間搭乘朋友何男的機車準備前往旗津遊玩，沒想到剛出過港隧道到旗津一路就被駕駛銀色廂型車的周男從後方追撞，高女瞬間被拋出數公尺倒地不起，警消人員獲報後緊急將高女送醫急救，但高女全身擦挫傷、顱內出血，因為傷勢過重，隔日醫院仍宣告高女急救無效不治身亡。

據警方說法，周男坦承自己當時要載老婆到旗津吃晚餐，但為了助眠，有吃了5顆安眠藥，開車到一半就昏昏欲睡，沒想到遇上車禍。周男先是在旗津一路的北向車道上，撞到騎乘機車何男、高女後，又撞向另一台轎車，周緊急扭轉方向盤，擦撞鐵絲網安全護欄才把車順利停下，何男、高女騎乘的機車被撞得支離破碎，這場車禍也造成交通大堵塞，當時要行經過港隧道的車輛回堵數公里。

警方對周男、何男等人進行酒測，酒測值皆是零，但經過警方訊問後，周男吞安眠藥後上路，被依過失殺人、公共危險罪送辦，檢方諭令5萬元交保。

(中時 )