香港零售額連跌19個月，8月零售額年跌13.1％，跌幅較市場預期小，市場預期下跌17.5％。

香港政府統計處公布，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為256億港元，年跌13.1％，跌幅較7月修訂估計下跌23.1％，收窄10個百分點。扣除價格變動後，8月零售業總銷貨數量的臨時估計年跌13.4％。

2020年前8個月，零售業總銷貨價值臨時估計下跌30.2％，零售業總銷貨數量下跌31.6％。

(工商 )