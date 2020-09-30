香港8月零售額年跌13.1％ 連跌19個月 17:322020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港零售額連跌19個月，8月零售額年跌13.1％，跌幅較市場預期小，市場預期下跌17.5％。 香港政府統計處公布，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為256億港元，年跌13.1％，跌幅較7月修訂估計下跌23.1％，收窄10個百分點。扣除價格變動後，8月零售業總銷貨數量的臨時估計年跌13.4％。 2020年前8個月，零售業總銷貨價值臨時估計下跌30.2％，零售業總銷貨數量下跌31.6％。 (工商 ) #零售業 #估計 #零售額 #臨時 #連跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「十一」長假前滬指跌6點 第三季升7.8％ 15:502020/09/30 財經 恒指收升183點 9月累跌超1,700點 16:422020/09/30 財經 《美股》華為禁令拖累本季展望 美光盤後跌2％ 09:092020/09/30 財經 《國際經濟》史上及先進國家中最慘 英國Q2 GDP崩跌近20％ 16:142020/09/30 財經 《商情》收成壓力 紐約期棉續跌 10:002020/09/30 財經 中通快遞首日漲9％ 04:102020/09/30 全球財經 《港股》恆指收漲 9月跌6.8％、Q3跌4％ 16:482020/09/30 財經 《港股》陸製造業數據報喜 恆指勁揚逾1％ 10:512020/09/30 財經 印度信實零售獲General Atlantic投資4億美元 14:232020/09/30 財經 張勇：阿里未來有11大重要戰略機遇 12:502020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 下代半導體材料優劣已分？日經產省傳砸25.2兆押寶氮化鎵 - 要聞 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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