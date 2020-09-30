資誠（PwC）聯合會計師事務所與歐洲在台商務協會、中華經濟研究院30日共同舉辦「2020年綠色經濟論壇：再生能源市場之現況及未來」研討會，協助企業了解台灣再生能源市場狀況，掌握綠色經濟商機。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，全球科技巨擘Apple及Google宣布在2030年以前，達成「淨零溫室氣體排放」的目標，進而帶動台灣廠商轉型為綠色供應鏈。

除了科技產業，PwC全球聯盟組織也承諾在2030年實現「淨零溫室氣體排放」，致力於將地球平均溫度上升幅度控制在攝氏1.5度內，PwC Taiwan呼應PwC全球聯盟組織之承諾，設定企業社會責任目標。

金管會副主委邱淑貞表示，為支持環境友善，協助產業轉型，金管會希望透過金融機構的力量，從融資、投資的支持，並將購買再生能源及再生能源憑證，納入公司治理評鑑的項目之一，希望能借由金融機構及上市櫃公司的力量，公私協同共同推動永續發展的願景。

中華經濟研究院張傳章院長表示，中經院使用系統動力學分析推估，如果國內用電大戶契約容量10GW、安裝太陽能1GW計算，成本約需770億元，帶來的產值亦為770億元，看似無效益，但若將二氧化碳、PM2.5等有害物質減排計算在內，帶來的環境效益至少1,800億元左右，因此推動再生能源，可以兼顧經濟和環境的效益，解決日益嚴重的環境問題。

歐洲在台商務協會常務理事黎森則表示，台灣政府推動能源轉型不遺餘力，設定了2025年要達成再生能源發電占比須達20％的目標，開啟再生能源自由交易市場，建立再生能源交易機制，並推動ESG揭露及企業社會責任。

(工商 )