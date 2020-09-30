《未來媽媽》30日舉辦記者會，揭曉新卡司馬志翔、劉品言、夏騰宏，劇情談討女人凍卵及男人婚姻精神外遇問題。劉品言說，拍完這部戲，才考慮凍卵這問題，認為凍卵就像買保險，而自己才30歲，應該還有2年可以考慮，現在她有「凍卵團」群組，姊妹淘會討論，也有人已經做了，單身的她直言有不少婚姻對象，但還沒可以走到婚姻的，也有想過未來有小孩，自己會不會是虎媽。

「新手爸爸」馬志翔9月初喜獲麟兒，兒子目前才3周大，日前小孩「第一次噴尿解鎖」讓馬志翔覺得很刺激。回憶孩子剛出生那晚，他急忙去找有照顧嬰兒經驗的張孝全，從預產期到現在孩子出生，張孝全都是他的指導老師，馬志翔笑說「接下來我可以將經驗傳給楊祐寧」。

有1個女兒的夏騰宏則分享，小孩要到2歲生活才會恢復正常。夏騰宏則說，和女兒互動有時會讓老婆吃醋，也自認是「女兒傻瓜」，但他擔心2歲的女兒太漂亮，計畫要讓女兒學武術。

劇中劉品言飾演女強人「郭沁」，感情運勢卻奇差無比，不小心愛上婚內單身，內心孤獨的中年大叔馬志翔，讓她在道德與愛情間非常糾結，也不想因為生理時鐘蹉跎，因此她決定凍卵。夏騰宏首次參與華劇演出，飾演白天是遊戲試玩師、晚上還是餐酒館的老闆，看穿郭沁的內心，最後不自覺愛上她。

現實中馬志翔、夏騰宏都當爸，對於男人面對「精神外遇」，夏騰宏則說，若有喜歡的女人，先確定是否喜歡，再去問老婆，劉品言也贊同他此說法，認為就不用向另一半說謊。馬志翔則說到，起初和老婆生小孩並不順利，因此也支持女性凍卵，認為凍卵是給夫妻的另一種選擇。

(中時 )