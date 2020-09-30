遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，將於10月18日（日）在台北三創生活園區盛大舉辦「百萬獎金爭霸賽－總決賽」，除了精彩刺激的賽事對決，並邀請神秘嘉賓與全場玩家見證冠軍的榮耀時刻，現場也將公開10月下旬重大改版計畫等內容。慶祝中秋假期開跑，官方今日啟動一系列主題活動，完成蒐集任務即可獲得限定坐騎及稱號獎勵，與玩家歡度佳節！

百萬獎金爭霸賽－總決賽 10月18日火熱開打

《三國群英傳M》首次舉辦的大型電競賽事「百萬獎金爭霸賽」，自活動開跑以來，吸引約上百個軍團、近萬名玩家一同共襄盛舉！歷經三個月競爭激烈的淘汰賽後，由「瘋狂家族」及「勤儉持家」兩隊獲得總決賽門票，爭奪最強軍團榮耀。

決賽會場對戰區以紅藍兩軍對峙的陣營劃分，並規劃「戰馬攻城」互動拍照牆、親子造型氣球區以及應景的三國烤肉宴等豐富內容，打造充滿三國主題的電競戰場，當天也將邀請神秘嘉賓與玩家面對面互動，同時還有知名網紅和多位頂尖好手到場同樂。

遊戲新幹線表示，這場台灣自製手遊首次大規模舉辦的電競賽事，比賽方式及人數規模都有別於一般傳統競賽，採取32人VS 32人的大型團隊對戰，遊戲的核心國戰玩法更具備高度合作與戰術挑戰性，考驗軍團默契與策略布局。

#百萬獎金爭霸賽 #S9-瘋狂家族（新幹線授權）

#百萬獎金爭霸賽 #S6-勤儉持家（新幹線授權）

為配合政府室內防疫措施，此次活動將採取實名邀約，僅開放參賽選手攜伴參加，但會視情況保留部分名額，並在後續社群活動中釋出。而無法到場的玩家們，也可透過官方直播觀賞全程賽況，還能參加線上專屬的「集氣吹號角」場邊競猜等多元活動，邀請大家一起為喜愛戰隊加油打氣，感受現場的熱血氛圍。

冠軍隊伍可獲得新台幣70萬獎金、獨特稱號、坐騎、神秘套裝／武器、隨機橙色化身，亞軍隊伍也有新台幣30 萬獎金、專屬稱號、坐騎、神秘套裝、神秘武器等豐厚獎勵。

喜迎中秋 眾多好康福利等你拿

慶祝中秋假期的到來，《三國群英傳M》於即日起至10月13日推出眾多限時好康活動，透過活動蒐集道具「月光玉」幫助嫦娥與后羿相會，即可獲得中秋限定稱號「零距離賞月」，讓玩家全屬性大幅加成，攻擊力瞬間爆發，等級狂飆！

《三國群英傳M》喜迎中秋慶團圓。（圖／遊戲新幹線提供）

《三國群英傳M》喜迎中秋慶團圓

活動一、柚香團園

每日登入可領取柚香團圓獎勵，累計登入達指定天數還能獲得道具「柚子」，並有機會獲得「柚子皮」，兌換「月光玉」及各式獎勵。

活動二、吳剛伐桂 貂蟬拜月

今年中秋特別來到三國世界的NPC「吳剛」，玩家只要在「一般副本宮殿」找到「吳剛」一次，就可使用技能點數兌換「桂花酒」，累積一定數量即可兌換「月光玉」及加倍獎勵；而在同一副本找到「貂蟬」並完成每日挑戰任務，還能獲取更多驚喜報酬。

活動三、搗藥無休 玉兔爆走

中秋期間九州大陸出沒大量作亂的爆走兔，將其擊敗有機會獲得「月兔寶盒」，入手中秋限定坐騎「玉兔」或「粉紅玉兔」，而蒐集掉落道具「搗碎的仙藥」還可兌換增添體力的「中秋月餅」及各式道具獎勵。

《三國群英傳M》也將於10月下旬進行大改版，開放等級上限至90等及對應等級內容，並大幅降低升級所需經驗，改善玩家升級速度。官方也將持續傾聽玩家意見，帶來更好的遊戲品質與體驗。更多改版資訊請關注官方粉絲團，以追蹤第一手最新消息。

(科技)