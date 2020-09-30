民進黨立委邱志偉邀集相關單位討論電協金新制保留彈性空間。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

興達電廠展開燃氣機組更新改建計畫，逐步汰換舊有燃煤機組，不過，隨著去年4月電廠回饋新制上路，湖內及岡山區的回饋金將逐年遞減歸零，兩區民眾高喊不公。民進黨立委邱志偉邀集相關單位討論改善。

邱志偉日前邀集能源局長、國營會執行長、台電電協處執秘，與湖內區長及里長代表，在立法院召開「台電興達發電廠回饋規範」座談會，並請能源局與台電研議修改《電協金運用與監督管理辦法》，保留舊制部分彈性空間。

根據台電報告指出，台電興達電廠過往回饋規範依循「促協金舊制」，但自「電協金新制」上路後，台電回饋政策便改採「舊從舊，新從新」原則，也就是舊有燃煤機組依循舊制，而更新改建後的燃氣機組則採取新制。

而舊制與新制對於回饋範圍的認定標準不同，回饋金計算方式也不同，導致「回饋總額增加但回饋區數減少」的結果發生，湖內、岡山兩區回饋金將在2024年開始遞減，並在2029年歸零，對地方發展衝擊甚鉅。

邱志偉表示，發電廠的外部性不僅有空氣的汙染，還包括交通環境衝擊、地區發展阻礙及社會心理隔閡等問題，「促協金舊制」的鄰近地區是由專業委員會綜合考量後審查認可，但「電協金新制」卻僅用發電廠中心的2公里半徑距離，硬性劃定鄰近地區，導致僅距離電廠2.3公里的湖內區，與補助型電協金就此絕緣，地方反彈聲浪與日俱增。

邱志偉強調，興達電廠機組更新改建後的預估回饋總額將增加，卻因回饋新制僵化，導致「不寡卻不均」的結果產生，相關規範務必要在鄰近居民權益受到影響前，儘速進行調整。

(中時 )