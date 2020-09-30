經濟部商業司為振興經濟、刺激國內零售業消費，搶在中秋連假來臨前在台中草悟道舉辦「好享購-草悟好物市集」，9月30日一連三天邀集全台優質零售商一起進行展售，還祭出限量振興券可兌換2倍購物金的超優惠活動，以及消費抽Dyson吸塵器等家電，邀請民眾一起來血拚、抽大獎!
這場「好享購」活動邀集了全台優質零售商家，台中場邀集知名法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」、雲林鐵蛋大王「安記食品」及中部知名手作飾品「敲金工」等名店共襄盛舉；臺北場則邀集台灣老字號的肉乾品牌「新東陽」、2020南臺灣大餅節創新獎及傳承獎雙料得主「華珍食品」、台灣蜂蜜蛋糕名店「一之鄉」以及全台知名的新竹名產「海瑞貢丸」等，眾家業者將帶著最優質的人氣伴手名品與大家共度中秋佳節。
值得一提的是這場展售會，特別將振興三倍券放大，經濟部商業司將三倍券「好用」、「好刺激」的效果發揮到最大，祭出限量振興券可兌換2倍購物金的超優惠活動~現抵現用、現買現賺，FUN大您的三倍券！此外，現場消費還有滿額送限量福袋及抽大獎等多重好康，消費即有機會抽到Dyson吸塵器、Switch (臺北)；FUJI按摩椅、Dyson三合一空氣清淨機(臺中)等超值大獎，買越多、中獎機會越高。
(中時 )
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