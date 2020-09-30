全國農業金庫長期關心台灣農漁民權益，協助輔導在地農民，穩定農特產品價格及農民收入，日前認購峨眉鄉農會具有生產追溯的文旦5,000斤，以行動挺柚農，30日與清景麟教育基金會一起將這些柚子，在高雄山區及沿海區，發贈給學童。

全國農業金庫高雄辦公室經理陳宏仁，30日親自前往燕巢國小，發送柚子給師生們，他說，農業金庫每年都會支持柚農，採購高品質的文旦，再將這些文旦分享出去。

陳宏仁表示，農業金庫非常認同清景麟教育基金會，長期關心偏鄉教育，因此，委由清景麟基金會再將這些柚子，分送給高雄偏鄉國中、小學師生們，受惠學校總共25所，包含高雄茂林國小、那瑪夏國中、建山國小、燕巢國小、燕巢國中、以及彌陀國小等，其中，最遠送達高雄樟山國小，不僅支持農民，也將愛送到偏鄉。

收到柚子的燕巢國小校長朱麗玲表示，去年，農業金庫就有分享柚子，今年持續帶給孩子驚喜，孩童都好開心「柚」見面了，孩童將文旦帶回去與家人分享，老師也分享珍惜大自然產物，可以將柚子皮曬乾之後，製作蚊香，天然驅蚊。

由上揚國際建築團隊董事長林聰麟設立的清景麟教育基金會，2017年成立迄今，持續深入高雄偏鄉，服務範圍從國小擴及到國中，受惠學童人數超過2,000人，更致力資源整合，推動「公益同行」計畫，結合農業金庫共同做公益，盼能帶動更多企業投身公益，發揮企業社會責任，讓善的循環分享出去。

(工商 )