陽明海運30日下午召開董事會，通過由國發會副主委鄭貞茂接掌董事長，新人事10月1日生效，與媒體關係非常好的陽明現任董事長謝志堅隨即發信給媒體朋友，要大家繼續支持陽明與新任董事長。

謝志堅待人坦承，也體恤媒體工作需求，在長榮海運任職期間，曾經身兼全國船聯會理事長職務，與媒體互動良好，只要是會見到媒體的場合，他都是有備而來，準備好海運市場最新資訊給媒體，接掌陽明董事長後發言尺度更加寬廣，堪稱公司最佳公關。

他在給媒體朋友的信中指出：即將於2020年10月1日正式卸下陽明海運公司董事長職務，回顧自2016年6月23日迄今4年多的時間，本人非常榮幸有機會可以與陽明海運公司全體同仁共同努力，兢兢業業克服國際貨櫃航運市場諸多艱困的挑戰，期間更承蒙各位媒體朋友對陽明海運公司以及個人之支持與信任，各項新聞報導不吝於給予陽明海運公司正面之肯定與評價，於公於私，本人亦深感同蒙其惠，隆情盛誼，無任感銘。

陽明海運公司董事長乙職，將是本人工作生涯中彌足紀念之回憶，與各位媒體朋友的互動，亦是工作過程中足以回味的紀念，在離開工作崗位之際，謹以短箋，敬申謝忱，並誠摯企盼各位媒體好友，一如既往繼續給予陽明海運公司暨新任董事長寶貴的支持。

肩負之責任已然卸下，但既有之情誼不變，未來仍歡迎各方好友保持聯絡。

(工商 )