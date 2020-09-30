屏東青創聚落打造月球裝置藝術，提供民眾打卡拍照。（林和生攝）

屏東青創聚落在連假期間為吸引人潮湧入，創意團隊耗時3個月時間、以塑膠材料為媒材，打造直徑3公尺的月球裝置藝術，搭配假日市集，盼能帶動此處消費商機。

策展者張賀喜指出，不論是朝向外地或返鄉尋夢，都是一場如同人類登月一般，值得被記錄的探險；人們就像累積許多人生閱歷的探險家，換個角色就可能成為下一個夢想家的陪伴者，如同明月在日夜交替時，接續太陽給予的光亮，是整個裝置藝術的發想。

首次公開別具登月想像空間的裝置藝術，包括直徑3公尺的月球、散布圓鏡的月球表面、以及《屏東人抵家》為主題的短片，欲藉由作品傳達創業路上的自我孕育與相互映照，將成為抵家的動力其一。

張賀喜說，製作「月球」的過程其實相當折磨，創作時必須想像它充氣後的樣子，紋路要在平面狀態下完成，「這是一場只許成功、不許失敗的創作」，當充氣、點燈那一刻，「真的都要哭了」。

即日起至10月11日每天晚上6時至10時，將點亮月球裝置，且連假期間還有創意市集擺攤，張賀喜也透露，未來會以刊物方式，介紹更多「屏東人抵家」的故事，盼透過這些留守者、返鄉者、新住者的經驗分享，讓家與夢想之間的距離延伸出更多樣的風景。

(中時 )