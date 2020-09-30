校園霸凌事件頻傳，讓許多家長不免擔心。而日前有位母親分享，女兒最近在上學前時常喊「肚子痛」，讓她憂心另有隱情。在她詢問下才知道，原來是因為學校點心太好吃，「我每次都吃太多，才會肚子痛。」

這位母親昨(29)日在臉書社團「爆怨公社」上透露，女兒這1個禮拜以來，只要早上起床第一句話就喊「我肚子痛」。初期她以為女兒是因為想大便才會這麼說，但女兒卻連續講了長達1個禮拜，讓她發覺事情不對勁，而她在網路上看過其他母親分享，會有這樣的反應大多是在學校受委屈，「才會抗拒去學校。」

於是原PO溫柔的說，「肚子痛是因為不想去學校嗎？是老師會打妳嗎？還是小朋友欺負妳？」結果女兒都說不是，最後原PO詢問「那妳告訴媽媽怎麼了，好嗎？」女兒才緩緩說出真相，「因為學校的點心太好吃了，我每次都吃太多，才會肚子痛。」

爆笑真相曝光後，讓她大翻白眼，「我剛剛還很緊張的腦補女兒被欺負的畫面，沒想到肚子痛只是因為吃太多！」文章發出不到1天便吸引1.3萬人笑翻，「害我緊張拳頭都握緊了，後面給我來個爆笑」、「抱歉，我不爭氣的笑出聲了」、「第一次聽到有被點心霸凌的小朋友」。但值得慶幸的是，女兒不是被欺負，讓她可以安心送「吃貨」女兒上學去。

(中時新聞網)