川普(Donald Trump)全球引戰，並攻擊各國政府用補貼來與美國企業不公平競爭，但據路透報導，WTO(世界貿易組織)已經授權歐盟，每年可對美國航太大廠波音(Boeing)40億美元額度出口產品加徵關稅，來回應美國政府違規補貼該公司。

WTO授權規模只有歐盟所要求120億美元1/3，也少於去年歐盟企業空中巴士(Airbus S.A.S.)爭議時，該組織授權美國可徵報復性關稅的75億美元。不過歐盟還有其他未動用的關稅名目，因此市場預計最後歐盟會對82億美元的美國出口產品加徵關稅。

匿名消息來源指出，WTO仲裁結果預計數周後正式公布。波音公司與相關各方以結果仍未公開為由，不願回應。

儘管WTO亮起綠燈，但預期歐盟不會在11月美國總統大選之前宣布對波音產品加徵關稅，消息來源指出，歐盟不想淌美國總統大選這渾水，也不想成為競選過程中的話題，特別是讓川普有可以合理化其貿易戰做法機會。

歐盟與美企摩擦正在加劇，7月歐洲法院以美國政府監控方式不利於歐洲用戶個人數據隱私保護為由，宣布雙方2016年所達成隱私盾架構(Privacy Shield Framework)協議無效，這已是歐盟第2度以美方違約為由廢止類似協定，這也導致總部在都柏林的臉書提起訴訟，臉書認為數據不能跨國傳輸會導致該公司服務無法再運作。

(中時新聞網)