10月為國際乳癌防治月，日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )支持乳癌防治邁入第七年，今(30日)宣布啟動「So-net 粉紅絲帶 愛波活動」，以企業吉祥物MOMO熊化身愛波大使支持中華民國乳癌病友協會「點亮雙色粉紅絲帶」與「美麗佳人裙襬澎澎RUN」實體活動，提醒女性關愛健康、定期乳房篩檢的觀念。粉絲熱愛的PostPet 商品愛心認購活動於「拾壹樓小倉」網路商城同步開賣，任一筆消費，So-net 將提撥10%愛心捐款，以粉紅力量讓愛擴散，支持中華民國乳癌病友協會支持乳癌病友面對癌症的活動推廣！

此外，「Octave music八度音創」以音樂響應，為乳癌病友製作「愛讓我們一起飛」音樂，希望透過溫暖的音樂給予病友正面力量，並同步發起觀看「愛讓我們一起飛」MV捐款活動，目標募得20萬觀看數！

「Octave music八度音創」首度為愛獻曲

觀看「愛讓我們一起飛」MV愛心捐款活動即日起跑

「Octave music八度音創」以客製化高品質音樂製作備受市場肯定，今年以音樂響應粉紅絲帶，為乳癌病友們製作「愛讓我們一起飛」主題曲，透過溫暖的音樂激勵人心，給予病友勇敢面對乳癌的力量！歌詞由資深電視電影製片導演辛建宗創作，「Octave music八度音創」進行作曲、編曲與樂譜製作，中華民國乳癌病友協會募集乳癌姊妹好聲音與網路歌手魏阿比共同錄製音樂並拍攝成感人的MV，希望藉由音樂MV影片方式分享，鼓勵大家勇敢面對，攜手扶持齊力對抗癌症威脅迎向陽光！

So-net自今(30)日起發起觀看「愛讓我們一起飛」MV捐款網路活動，將乳癌病友勇敢抗癌的故事與彼此支持的經驗透過MV分享更多人了解，每個觀看，So-net 將代替愛心民眾捐贈1元給中華民國乳癌病友協會，目標募得20萬觀看數。

每次觀看「愛讓我們一起飛」MV，So-net 將提撥1元捐款。（圖／碩網網路提供）

2020裙襬澎澎RUN 公益愛波大使「MOMO熊」宣傳影片（碩網網路授權）

MOMO熊化身愛波大使支持「點亮雙色粉紅絲帶」與「美麗佳人裙襬澎澎RUN」活動

為號召更多人認識乳癌，MOMO熊將化身愛波大使出席支持中華民國乳癌病友協會10月16日舉辦的「點亮雙色粉紅絲帶」活動與Marie Claire 美麗佳人國際中文版10月24日舉辦的「美麗佳人裙襬澎澎RUN」粉紅公益路跑活動，提醒女性關愛健康、定期乳房篩檢。

MOMO熊用行動力支持乳癌病友，將在「點亮雙色粉紅絲帶」活動中與乳癌病友一起排列極具象徵性的雙色粉紅絲帶，並一同登台獻唱溫馨動人的歌曲「愛讓我們一起飛」。另外，MOMO熊以親善大使角色穿著澎裙現身「美麗佳人裙襬澎澎RUN」粉紅公益路跑活動，與公益大使「黃子佼、徐若瑄」共同支持活動。MOMO熊與教練會一起帶動暖身操，與響應的好朋友一起揭開活動序幕與領跑！

MOMO熊化身愛波大使支持「點亮雙色粉紅絲帶」與「美麗佳人裙襬澎澎RUN」活動。（圖／碩網網路提供）

MOMO熊將穿澎裙與公益大使「黃子佼、徐若瑄」共同出席「美麗佳人裙襬澎澎RUN」粉紅公益路跑。（圖／碩網網路提供）

PostPet 商品愛心認購活動於「拾壹樓小倉」網路商城同步開賣

自10月1日起至31日活動期間，由So-net 官方直營的拾壹樓小倉線上商城將於「yahoo!購物中心」、「PChome商店街」及「蝦皮購物」設置PostPet愛心專區，亦會在「裙襬澎澎RUN」活動現場擺設PostPet 愛心認購攤位，號召大家一起買東西、做愛心，任一筆交易，So-net 將提撥10%愛心捐款予中華民國乳癌病友協會協助活動推廣！

「拾壹樓小倉」PostPet 商品愛心認購活動將提撥10%愛心捐款。（圖／碩網網路提供）

MOMO熊響應粉紅絲帶實體活動

【活動一】點亮雙色粉紅絲帶

●日期：2020.10.16 (五)

●時間：13:00-17:00

●地點：圓山花海廣場

【活動二】美麗佳人裙襬澎澎RUN

●日期：2020.10.24(六)

● 時間：12:00-19:30 (MOMO熊出席舞台/開跑時間：14:00-15:30)

●地點：漁人碼頭廣場(近福容飯店)

(中時新聞網)