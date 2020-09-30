歡慶國慶，新北市府將於10月1日至28日在新北各區高掛10000面國旗，另製作國慶短片搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」網路活動，號召民眾秀出愛國熱血照分享愛國心；林口區則與在地議員蔡淑君推出健行暨桌遊活動，順勢推展林口觀光。

民政局長柯慶忠表示，今年道路插掛的國旗將以垂直懸掛於新北境內重要道路、橋樑插掛，而跨界橋梁也會高掛旗幟，像是與北市相交的萬板大橋、華江橋等5座跨界橋樑，以及桃園相連的4座橋樑，展現國旗迎風飄揚美感。

柯慶忠說，除了道路外，新北市府一樓大廳也會精心妝點門面，從今日起將懸掛24面巨幅8號國旗震撼視覺，並於大門出入口張貼心型國旗窗貼，各地區公所也會同步在重要道路插掛國旗，讓市民感受新北的團結力量及濃濃國慶氛圍。

民政局表示，今年於10月2日發布80秒國慶熱血短片並搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」網路活動，邀請民眾在民政局粉專「新北民政保平安」上傳國旗元素熱血照片，就有機會獲得限量國旗小書包。

此外，林口區也推出「虛實交錯」的健行、桌遊活動，林口區長藍品畯表示，健行活動是林口約40年歷史的年度盛事，區公所和在地觀光工廠王子創意文具國共同設計出「林口城市大冒險」桌遊遊戲，讓民眾從遊戲中認識林口近年重大建設，行銷在地觀光。

(中時 )