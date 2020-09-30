台南市安南區5月連續5件機車失竊，警方發現清一色都是打檔車，循線查回4輛機車，卻有1輛哈特佛型機車遍尋不著，劉姓車主4個月來不抱希望，警方卻追到台中，在一處公園將已換車牌的機車尋獲，讓車完璧歸趙。

31歲莊姓男子為台中人，因曾有輛打檔車，對檔車性能瞭若指掌，4月起先在台中偷了10多輛機車，令警方頭疼不已，他5月在朋友引薦下，南下台南租屋找工作，短短1個月時間，再作案5起，偷車皆作為代步使用。

警方發現失竊車輛皆為打檔車，懷疑同1人所為，且莊嫌行竊機車不像用來變賣，而是代步用，他11日連偷3輛，都立刻被警方尋回。

莊嫌在台南工作並不順利，房租也繳不出，5月22日再偷1輛機車代步，警方再尋線找回，他23日決定辭去只做兩天的五金行工作，凌晨偷走另1輛哈特佛機車，這次直接騎回台中。

警方接獲哈特佛機車竊案，好奇這次竟找不回機車，竊案一拖4個月無進展，莊嫌回台中後因為4月份的竊案遭逮入獄服刑，台南竊案一併審理，才知道他將哈特佛機車棄置在台中某公園內，並換上自己的車牌。

台南市警3分局多次前往台中尋車，近日終於尋獲，將車交還給劉姓車主，劉男得知機車完璧歸趙，格外驚喜，驚呼原已不抱希望的愛車，竟失而復得。

(中時 )