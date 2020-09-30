國民黨今天中常會通過「黨員入 (退)黨辦法」修正案，將「自退黨聲明日起2年內不得申請回復黨籍」的規定，從2年倍增為4年，去年6月為參選立委主動退黨的北市議員鍾小平首當其衝，2022年市議員選舉前無法回復黨籍爭取提名。鍾小平下午重批江啟臣為明年黨主席選舉整肅異己，嗆聲他一定挺朱立倫到底，「等朱立倫明年重新入主黨中央，誰說我不能回國民黨？」

鍾小平9月24日才發動北市里長聯誼總會的13位國民黨籍或親藍的無黨籍會長，與前黨主席朱立倫會面，力拱朱明年回鍋參選黨主席，朱未當場表態，只說「未來一定會為黨盡心力」。

鍾小平下午表示，國民黨今天的修法，回溯到2018年起，明顯是「鍾小平條款」，也是江啟臣因為他支持朱立倫選黨主席，才支持應曉薇、台北市黨部主委黃呂錦茹封殺他，要製造寒蟬效應。他認為花蓮縣長徐榛遭停權和他的處境類似，都因挺朱而被江陣營「堅壁清野」。

鍾小平說，國民黨修法還弄個「回溯機制」已屬違法，但他會更用力挺朱立倫，而且一定會參選2022北市議員選舉，「不見得不能用國民黨籍，因為明年朱立倫當選黨主席，重新入主黨中央，辦法再公平地修正，誰說我不能回國民黨？」

不過黨務高層說，今天通過的修正案，就是2年改4年，「從頭到尾都不是溯及既往」，修正條文也沒有任何日期，若有自動退黨者申請回復黨籍，就依現行規範辦理。但該人士也坦承，依現行規範辦理，去年6月退黨者，若想在2022年九合一選舉前回復黨籍、爭取提名，的確來不及。

國民黨「黨員入（退）黨辦法」修正案，把自動退黨者可申請回復黨籍的年限增加一倍為4年，修正理由載明在2018年九合一選舉有人退黨參選，事後又申請恢復黨籍，為了補漏洞，因此提案修正。據悉，修正案是中常委、北市議員應曉薇在改革委員會的組織改革組提議，因辦法只須中常會通過即可，後來改成在中常會提建議，交由組發會提案。今天通過後，鍾小平首當其衝。

據悉，應曉薇、鍾小平都是北市中正萬華區市議員，鍾在2018年市長及市議員選舉因參與市長初選而未參選議員連任，後來另一市議員提名人退選，鍾被徵召參選市議員獲連任。去年6月，鍾小平參與中正萬華區立委初選落敗且與市黨部發生紛爭，市黨部擬祭黨紀時，鍾宣布退黨，表態勸進台北市長柯文哲選總統及爭取參選立委未果。

今年初總統大選結束後，國民黨慘敗，鍾小平率人赴國民黨中央黨部表示希望回復黨籍，被國民黨冷回應「回復黨籍要兩年以後」。今天中常會修正自動退黨者回復黨籍年限，除非國民黨在2022年九合一選舉重新修法，否則鍾已無機會申請回復黨籍、爭取提名。

(中時 )