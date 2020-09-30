高雄市第93期市地重劃區工程30日下午舉行竣工暨通車典禮，也象徵鳳山區逐漸成為南高雄發展重心。高雄市副市長羅達生說，以勝利路而言，就修整成寬20公尺的道路，便利民眾通行。

羅達生致詞時表示，近年來市府地政局配合政策，以市地重劃、區段徵收等整體開發方式，活化軍方閒置土地，此重劃區並導入永續生態及共同管道等設計手法，持續在兼顧地方發展及生態環境的前提下，推動土地開發業務，也榮獲2019年度城市工程品質獎金質獎的肯定。

此重劃區總體面積15.89公頃，光是道路用地就占了4.59公頃，總共規畫了6條道路包含勝利路，另有停車場與公園各1處，讓民眾生活更加便利；住宅區可建築用地約10.82公頃。

地政局陳冠福表示，此重劃區是與都發局合作，得到的團隊效應。這也是與軍方合作開發的第2個完工的重劃區；第1個是岡山大鵬九村的87期重劃區。

此外，地政局近期辦理了包含高雄市多功能經貿園區、前鎮區、小港區、岡山區、仁武區、大寮區等多期重劃區的開發，並藉由重劃工程，闢建基礎公共設施，大幅提升重劃區周圍交通便利及安全性，有效改善都市景觀及開放空間品質，促進產業與經貿活動。

地政局表示，此重劃區緊鄰國定古蹟──「原日本海軍鳳山無線電信所」，按都市計畫規畫，於保存古蹟同時活化眷村遷移後土地，以重劃整體開發新闢住宅區、道路、公園，使本區具有獨特歷史意義，並賦予地區新的生命力。

(中時 )