上曜（1316）表示，建案「帝凡內」今年1月完工，第2季開始交屋，營收較去年同期明顯增加。下半年「帝凡內」持續交屋提高本業獲利，以及處分子公司成功投資〈含越南上曜〉股權掖注業外收益，年度營運有望轉虧為盈。

此外，上曜目前推動建案中，「湖美帝璟」樓高29層，進度25樓；第五期19樓建案「梅菲爾」目前已達17樓；九份子北基地預計明年第一季開始預售，南基地尚在設計規劃中，長期營運動能活絡推進。

上曜近年推出多項大樓建案包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」，並規劃推出「梅菲爾」大樓建案及「雲謙」、「觀海橋」透天厝建案。

上曜指出，受惠發酵中之南科台積電與各大科技廠建廠連鎖效應，帶動台南市房市巨大商機，加上台商資金回流及低利率市場環境等利多因素，公司餘屋去化無虞。興建中的建案及未來要推出的九份子南北基地建案，由109年起至116年逐年都有穩定營收、獲利及現金流來源。

上曜目前集團土地庫存約8,700坪，可興建坪數約115,000坪。法人推估，若以台南房價每坪25萬估計，總銷約可達287.5億，未來五年業績無虞。

此外，上曜子公司永捷創新科技（4714）合成樹脂事業除維持原有高分子材料開發生產外，將擴增產品線，朝電子、建材、油墨、布料及環保無毒水性PU等領域開發，目前正積極開發聚酯多元醇POLYOL新產品，爭取國內某樹脂大廠訂單。

至於建設事業擴大住宅及大樓之興建與銷售業務，目前已推「長榮泰山」及「荷久暻」二建案，預售狀況幾近完銷。

(工商 )