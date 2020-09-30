花蓮兩大金針山，今年開花狀況都很不錯，吸引大批人潮賞花。（羅亦晽攝）

中秋節4天連假，花蓮各景點將出現爆棚，趕在玉里鎮赤科山、六十石山花季將結束前，遊客將衝一波賞花海，不過警方提醒，兩大山區下山道路，非常陡峭，最大坡度達30度，除製作告示牌警示，也請遊客駕車下山時務必以低速檔小心慢行，避免衝撞或煞車過熱衍生意外。

花蓮赤科山、六十石山2大金針山，總計種植約350公頃，是台灣最大金針花種植面積，每年預留一定面積供觀光賞花海，今年留花面積約65公頃，雖金針花季活動在13日已結束，不過金針花仍持續盛開。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年暑假氣溫高、雨量少，有些區域現在才進入盛花期，延長花期，目前估計開花面積至少超過8成，可以趁這波中秋連假上山賞花，為今年金針山花季畫下完美句點，不過山區道路狹窄，她提醒切勿任意停車或超車。

玉里警分局長陳蔚文則表示，4天連續假期為觀賞金針花高峰期，遊客絡繹不絕，六十石山及赤柯山下山道路，因道路非常陡峭，最大坡度約30度，為避免意外事故，警方特製3公尺大型警示牌「險降坡請用低速檔行駛」，提醒遊客及村民駕駛車輛時，務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，也提醒相互禮讓，以維行車安全。

(中時 )