南投縣副縣長陳正昇（左），頒發證書給青年代表蘇猷雅。（廖志晃攝）

南投縣政府鼓勵青年返鄉創業，每年提供5000萬元創業貸款，5年免利息，目前青年創業貸款核准21件，中小企業融資貸款核准3件，合計24件，核貸金額1700萬元；副縣長陳正昇表示，歡迎青年多利用創業貸款，開創一片天。

第1屆青年事務諮詢會會議，由陳正昇主持，縣長林明溱、立委馬文君也到場關心；陳正昇並頒發聘書給青年代表，財政處、農業處、建設處、觀光處、社會及勞動處也分別針對青年政策提出工作報告，與會代表踴躍發言討論，場面熱烈。

林明溱表示，未來是屬於青年的舞台，因此縣府施政需要採納青年朋友的構想和願景，做為擬定青年政策的參考，因此成立青年事務推動小組，進而轉型成立青年事務諮詢會，經初審及複審後選出10位青年代表，以便蒐集、彙整及傳遞青年意見，讓南投成為更適合青年返鄉工作，安居樂業的幸福城市。

陳正昇表示，為了鼓勵青年返鄉，改善南漂、北漂的現象，縣府訂定幸福家園自治條例，推動青年住宅、平價住宅及社會住宅等；考量青年創業資金募集不易，也訂定青年創業貸款及中小企業融資一般貸款實施要點，鼓勵青年返鄉創業，歡迎更多有理想的青年多加利用；縣府開發5大園區，創造就業機會，目前招商情況良好，未來也能提供在地青年就業機會，發揮所長。

馬文君表示，希望藉此青年諮詢平台，讓青年政策更臻完善，鼓勵更多青年返鄉創業，讓南投縣永續繁榮。

(中時 )