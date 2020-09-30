蔡英文總統（中）今天下午與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅一同為台灣設計展啟動開幕儀式。（陳育賢攝）

2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」明天正式登場，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅今天下午共同啟動開幕式。（陳育賢攝）

台灣設計展今天下午開幕，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅今天下午搶先體驗。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」明天正式登場，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅今天下午共同啟動開幕式，並與20國外使節團搶先體驗，這項設計展展區廣布在整個城區，展期將至10月11日止。

蔡英文總統今天下午與蘇貞昌、林智堅一同為台灣設計展啟動開幕儀式，之後再一起走進主展館「城市終端機」，體驗科技如何形塑現代生活，也透過創新科技裝置感受「城市大數據」，看見竹市獨步的科技前瞻實力。

蔡英文表示，林智堅9月以環島方式從北到南賣力宣傳設計展，讓2020台灣設計展未演先轟動，她期待很久，今天一到主展場就「很驚豔」，她更發現，新竹不僅有堅強科技實力，還有深厚的文化底蘊，林智堅更把整個新竹公園都改頭換面，證明透過設計力導入公共建設、服務，能提升城市質感與魅力，設計不只可以改變生活，更可驅動產業創新。

她也為設計展作推銷，她說，後疫情時代歡迎全國民眾一起來新竹吹風，一起感受新竹的美好，她更期許，新竹從今年台灣設計展到明年燈會，一步一步持續蛻變新竹。

而今天一開場，首次現身的新竹獸本尊「小風獸」以颱風造型透過AI科技奇幻現身，與林智堅展開逗趣對話，更交付林智堅要「洗刷新竹市刻板印象」的重大任務。

林智堅說，新竹給人塞車、風大、沒文化的刻板印象，但過去6年，市府團隊透過設計力改變城市，邀請民眾來參加2020台灣設計展，就是見證改變的最好機會。

他說，2020台灣設計展此次要呈現3個看見，第1個看見是創新力，第2個是歷史，最後，是看見這座城市的獨一無二、新舊融合，盼讓新竹人「走路有風」。

此外，林智堅還分享市府與策展團隊推薦的「1、2、6、12」攻略，包括跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館，希望遊客隨著設計展與新竹獸的腳步認識竹塹城。

(中時 )