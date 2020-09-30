一年一度的「大坑嘉年華‧千人辦桌宴」活動，將於10月23日於大坑經補庫停車場舉辦。經發局指出，邀請大坑商圈名店主廚們，聯手端出利用大坑農特產食材烹調而成的特色佳餚；當天還有主廚上菜秀、舞台秀外，更有豐富摸彩活動，每桌10人4999元，限量100桌，歡迎作伙到大坑商圈呷辦桌。

經發局表示，市長盧秀燕上任後，積極打造台中為低碳城市，大坑自然景觀豐富，孕育出高品質農特產；辦桌宴即選用大坑地區特色食材，減少食材運送所產生的碳排放，以「食當季、吃在地」的飲食理念，從產地上餐桌，集合各店名廚職人手路菜，讓大坑美食餐桌大放異彩。

市議員曾朝榮指出，同為大坑辦桌宴美食之一的「東山棧甕缸雞」，今年更入選《臺中米其林指南2020》必比登推薦名單，專業獨到的烹飪手法深受肯定，讓台中美食邁入國際，使全世界認識台中美食，進而促進地方經濟及帶動觀光休閒發展。

大坑商圈主委東正勝強調，大坑辦桌宴每年推出訂桌名額皆秒殺額滿，深受民眾熱烈喜愛，今年全面升級全新菜單，如：東山棧「甕缸雞」、芊屋「什錦野菜佐和風醋」、龍莊「窯烤燒鵝拼燜筍」、樽日式料理「手作花壽司」等共12道佳餚，讓民眾一次品嘗大坑最具代表性的美味佳餚。

經發局強調，活動詳情請上「大坑商圈」粉絲專頁https：／／www.facebook.com／dakeng查詢或電洽「大坑商圈活動負責人蕭先生」0921-325472。

(中時 )