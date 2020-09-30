國民黨主席江啟臣29日質詢行政院長蘇貞昌，法律規定的食安會報已經一年沒開，讓蘇揆一度語塞。衛福部長陳時中今(30日)解釋，因受新冠疫情影響，很多會議都縮小規模，不希望太多人聚集，才至今未開。對此，國民黨台北市議員羅智強則砲轟，難道台灣人的食安，沒有陳時中的唱歌重要？

羅智強今在臉書上表示，江啟臣抓包蘇貞昌，停開食安會報，現在整個行政院動起來，為蘇貞昌圓謊。

羅智強指出，而最離奇的理由，是陳時中說「因為疫情考量，所以不能開食安會報」。他還就此質疑並砲轟陳時中，「阿中部長，你不是還去萬人演唱會嗎；難道台灣人的食安，沒有你的唱歌重要？」

羅智強認為，說白了，蘇貞昌不敢開食安會報的原因，是因為委員中有反對開放萊豬的民間學者。民進黨坦白承認就好，不要為了圓一個謊，去說更多的謊言。

網友們也留言回應，「有政府，沒食安，已經停擺一年了，像極愛情騙子」、「演唱會當然比食安會重要」、「此官在浪費納稅人的錢，非常讓人厭惡的相」。

江啟臣抓包蘇貞昌，停開食安會報 現在整個行政院動起來，為蘇貞昌圓謊 而最離奇的理由，是陳時中說「因為疫情考量，所以不能開食安會報」 阿中部長，你不是還去萬人演唱會嗎； 難道台灣人的食安，沒有你的唱歌重要？ 說白了，蘇貞昌不敢開食安會報的... 由羅智強發佈於 2020年9月29日 星期二

(中時新聞網)