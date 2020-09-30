美國總統大選首場辯論受到全球關注，現任的總統川普與民主黨候選人拜登從國內事務各個重要議題進行激烈交鋒，在應對新冠病毒問題上都把焦點集中在中國大陸身上。大陸官方《人民日報》為此發表評論稱，中方沒有興趣也從未干預美國內政，美國一些政客應停止濫用中國問題當作政治把戲。

《人民日報》署名「鐘聲」的評論一向被認為是代表中共黨中央的聲音，具有極高的權威性，在歷次的重要政治事件中為中共黨中央的立場定調。在中美關係陷入嚴重對立的時刻，又逢美國大選日期迫近，而中國大陸對美國大選的態度甚至可能影響大選的結果，因此中共中央的立場格外受到矚目。

這篇題為《美國大選不應濫用「中國問題」做戲》的評論說，國際觀察人士曾萬般感慨，過去40餘年的美國總統選舉中，中國問題都是美國兩黨的主要議題。冷戰結束以來，媒體與政治界靠炒作「中國威脅」來擺出守護美國利益的強硬，幾乎是美國大選的固定橋段。

評論指出，為博眼球謀私利而拋出的極端言行，往往釀成美國對未來的透支。美國前國務卿季辛吉曾經有過獨到觀察：自1945年以來，美國每次投入主要戰爭之際都曾擁有極大的國內熱情和兩黨支持，但隨著戰爭持續進行，美國國內支持很快開始瓦解，所有人都開始尋找退出策略。

美國斯坦福大學亞太研究中心資深研究員大衛．藍普頓深入分析的過往案例指出，以前美國總統在競選時拋出對華強硬言論，當選後陷於被動，被迫收拾對華關係的爛攤子。他直言：「在當前全球暴發疫情、世界經濟陷入困境以及美國國內種族歧視和社會不公正的危機下，中國不是美國的最大問題，但是誰有勇氣說出這個事實？」

文章強調，美國大選是美國的內政，中方沒有興趣也從未進行干預。「中國作為一個獨立自主國家，有權利維護自身的主權、安全和發展利益，不會犧牲自己的原則來配合美國競選遊戲。美國一些政客應該立即停止將中國拉入美國國內政治的把戲。」對於中美這樣的大國，沒有什麼外力能夠使其崩潰，真正可以使其崩潰的都是內部危機，美國最大的「敵人」是自己。

文章最後說，中美兩國「脫鉤」甚至陷入衝突，不符合兩國和世界的共同利益。美國選戰再怎樣濫用中國問題做戲也改變不了歷史的邏輯，短視的政治算計註定得不償失。

(中時新聞網)