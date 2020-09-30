前女F4成員劉樂妍在2018年九合一大選前，以減租1000元利誘房客投票給台北市議員羅智強，涉違反《選罷法》遭起訴。台北地院5月首次開庭，劉樂妍因人在大陸沒現身，法官考量居家檢疫期間，安排4個月後的今天再開庭，沒想到劉仍沒回來，僅由律師出庭表示留在大陸參加「2020海峽論壇」。

北院今年5月27日首開庭，劉的法扶律師鄭志政出庭表示，劉聲稱在大陸剛接到新工作，可能要7、8月才會回台。由於往返大陸需要14天的居家檢疫期，法官要求律師3周內確認劉的返台時間後具狀陳報，再決定下次庭期，最後定今天下午3點半開庭。

不過，劉樂妍今天還是沒有出現，仍只有律師報到，法官因此要律師向劉確認傳票是否確實送達，陳報的河北省地址是否正確，以及下次到底能不遵期出庭，並要求劉本人具狀蓋章、翻拍後回覆法院。

律師無奈的說，劉獲邀參加大陸近日的「2020海峽論壇」，之後又有雲南、貴州的行程，所以沒辦法回台，而他一直都是用電子郵件與劉聯絡，劉陳報的地址是否真實，連他都沒有辦法確認。

劉樂妍9月中確實有在臉書發表參與海峽論壇的影片，近日還以「媒體人」身分赴雲南省參加參訪團，21日與雲南省委統戰部部長等官員同席用餐，並陸續發了好幾個採訪影片，完全沒有要回台灣的跡象。

(中時 )