美國總統大選首場辯論誰勝出？CNN民調顯示，6成受訪者認定拜登表現更好，英國廣播公司（BBC）分析指出，辯論就像砸食物大戰，身體沾上更少食物的人就是贏家，這場辯論會中的那個人就是拜登。

受夠川普不斷干擾，拜登直接在辯論會上叫川普「閉嘴」。

BBC北美記者朱契爾（Anthony Zurcher）撰文指出，如果高齡77歲的拜登在這場辯論中的主要目標是向美國人證明他能頂住壓力，沒有因為年事已高就表現不穩，那他確實在這場辯論中勝出。

拜登必須向選民展現，就算派直接砸在他的臉上，他也能保持冷靜，昨晚，「他大部分時候都達到了這個標準」，不過朱契爾也指出，部分原因也是因為川普讓他，川普透過持續威嚇、打斷，讓拜登少有機會講出不利自己的話。

If Biden’s goal was to prove he could string a few sentences together, he did - when Trump let him. — Anthony Zurcher (@awzurcher) September 30, 2020

另一方面，整場90分鐘辯論中，「推特川普」再現，充分展現了川普不同尋常、誇大、無禮、造謠的一面，不過朱契爾認為這一招在許多美國人、甚至是川粉眼裡並不是那麼有吸引力，川普必須利用這場辯論翻轉對他不利的選情。

朱契爾也點出這場辯論的幾個亮點，他說很明顯，川普的策略就是要擾亂拜登，根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）統計，整場辯論中川普一共打斷拜登73次，引爆兩人多次激辯，川普質疑拜登的智商，拜登也回嗆川普「小丑」，更當眾憤怒叫川普「閉嘴」。

此外，當主題來到新冠肺炎疫情時，川普為超過20萬美國人病歿辯護，他稱自己採取的防疫措施已經防止更多人喪命，強調如果是拜登，死的不會只有20萬人。朱契爾說，拜登回應時故意運用攝影機，他直直看向鏡頭，直接問觀眾他們是否相信川普，他說，「很多人死了，有更多人會死，除非他變得更聰明、速度更快。」

(中時新聞網)