王識賢、李玉璽在《神之鄉》中飾演父子，劇中兩人承襲桃園大溪當地的陀螺技藝，為戲兩人特地拜師國寶級的陀螺達人阿海師，開拍前3周開始瘋狂苦練，兩人拍戲空擋也是找空地打陀螺，還會視訊互相討教。王識賢笑說「父子倆戲裡最重要的情感寄託就是陀螺，沒想到私下的互動模式也跟戲裡超像，一見面就都是陀螺的話題，拍攝時不用特別培養就入戲了。」

王識賢訓練第一天就綁大陀螺，綁到手破皮，每次練習都流汗到全身衣服濕透，笑說「大陀螺一顆至少都要5、60公斤，它的麻繩甚至比我大拇指還粗，我一纏緊，就感覺到我的手被磨破了。後來我們練習手上都要貼滿膠帶防護，不然都會磨得滿手傷痕。」李玉璽表示，陀螺每個動作都有不同的眉角，打陀螺手感非常重要，只有自己不停練習，才能把自己的手感技巧練起來。

日前兩人參觀阿海師的工作室，被幾10顆各式陀螺震震撼到，從60公斤的超大陀螺，小到只有小拇指大小的迷你陀螺都有，甚至還有石頭陀螺，直呼根本是「陀螺博物館」。阿海師一度想收兩人為徒，讓他們受寵若驚。李玉璽說「我們一開始是先從小盤上練習，成功打到盤子上之後，阿海師就說要教我們練空接，直接打到手掌上了。」

東森、映畫聯合製作，台灣原創漫畫改編IP戲劇《神之鄉》，劇組現正於桃園大溪取景拍攝中。該劇角色皆身懷不同技藝，從神將操演、打陀螺、刻木雕、小喇叭吹奏到搬家技術，演員開拍前各自特訓。

《神之鄉》李玉璽將陀螺打到盤子上。（東森電視提供）

《神之鄉》王識賢、李玉璽為戲苦練陀螺。（東森電視提供）

《神之鄉》王識賢向阿海師討教陀螺技巧。（東森電視提供）

(中時 )