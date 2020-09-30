花蓮地檢署小編利用圖卡，敘述小菜鳥檢察官北漂工作。（花蓮地檢署提供／王志偉花蓮傳真）

工作項目，要審核波麗士申請監聽等各項許可票。（花蓮地檢署提供／王志偉花蓮傳真）

趕上吉卜力熱潮，花蓮地檢署小編出動，推出「你所不知道的檢察官」系列，不同以往檢察官給人神秘嚴肅的印象，系列動畫介紹檢察官從菜鳥到獨當一面，當然也沒忘了中秋節應景，貼心提醒：「吃完烤肉喝完啤酒記得不要開車嘿」，讓人會心一笑。

吉卜力工作室免費釋出8部動畫高清圖讓粉絲們免費下載，從神隱少女、崖上的波妞等等。網友們發揮創意，花蓮地檢署稍早開闢官方臉書專頁，除了政令宣導外，小編也搭上熱潮，運用設計對白，表達檢察官生活點滴。

「身上怎麼有菜味，學弟，幾期的啊」，圖卡敘述一個剛分發的小菜鳥檢察官，從苦讀、受訓到分發下鄉，每天除了開庭、值班、上山下海偵查犯罪，還要面對各式各樣難纏的案件及當事人。其中，書記官化身著黑袍的無臉男，每天不斷送來案件，檢察長是監督管考的大魔王，而檢察官則是追求自我實現的少女千尋！

主任檢察官周芳怡表示，中秋節前夕，以詼諧易懂的圖文，宣導反毒、反詐騙、反賄選、反酒駕，期望民眾能更瞭解地檢署工作內容，最後不忘提醒「啊吃完烤肉喝完啤酒記得不要開車嘿」，博取民眾會心一笑。

(中時 )