台中市議員李中30日在市意會議場高唱「我等到花兒也謝了」，凸顯目前台中市交通、都發等局在大車站相關計畫的行政業務執行速度過慢，建議火車站東側門面要重新進行都市更新計畫，才不會出站彷彿進入第三世界國家。

李中說，天下武功唯快不破，他在民國78-81年就看到大台中都市捷運系統計畫，當時說90年藍線要通車、91年綠線要通車，但台灣的行政效率緩慢，在時光蹉跎中，他已從成年全票快要可以使用敬老愛心卡了。他當場唱起歌神張學友的「我等到花兒也謝了」來凸顯龜速的問題。

李中提醒市長盧秀燕，依據市政府都發局的文件，大車站的招商計畫109年進行委託廠商辦理規劃、110擬定招商文件、111年才要實質進入招商作業，這樣的速度在市長任期結束前，根本不會讓市民看到具體有感的績效；建議市長要請相關局處儘速修法或簡化流程，不要讓行政效率拖緩市政建設。

李中說，從台中火車站往東邊出口出站後，會看到一大片老舊住房，這些建築都已經超過半世紀以上的年歲，整個市容非常破舊，彷如是進入第三世界國家。

李中建議都發局要盡快啟動火車站復興路間的都市更新計畫，藉由住商區域與車專區等調配，讓未來台中火車站南邊不僅有整齊美觀的大門面，也能夠有現代化的商業設施機能，帶動東、南區的發展。

(中時 )