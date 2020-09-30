面對即將來臨的中秋節，台灣酒駕防制社會關懷協會呼籲，國人應謹守零酒駕的良善本質，善用防制酒駕要訣：酒後不開車，酒後搭乘計程車，捷運或公車，或指定親友接送，或找代駕，以便安全回家。

酒駕防制協會指出，今年因新冠肺炎疫情險峻，生活相對煩悶，如今中秋佳節來臨，恐有所謂「報復性」消費與旅遊；但綜觀國際疫情持續攀升，呼籲國人千萬要堅守「防疫新生活，酒駕零容忍」的各項防制步驟，稍有鬆懈不得。

協會認為，交通部應廣為宣傳，去年已完成的酒駕防制階段性大修法內容，國人應了解此次修法的重罰程度，千萬不可誤蹈法網後悔莫及。

2019酒駕修法，初犯最高罰款汽車12萬元機車9萬元，拒絕酒測初犯罰18萬元。協會表示，試想這些罰款足夠酒後找代駕或搭計程車多少趟次？遑論若酒駕撞死人或撞成重傷殘者，將造成2個以上的家庭破碎，肇事者或許會因此失去工作，為社會視聽所不容，一輩子背負「酒駕殺人」的罪孽。

(中時 )