台南市消防局第4大隊善化分隊30日至善化區地面型太陽光電站進行救災演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

為強化第一線救災人員太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能，台南市政府消防局第4大隊善化分隊協同光電業者至善化地面型太陽光電站，實地勘察光電設備並實施搶救演練，以期瞭解相關安全注意事項，提升搶救效能。

第4大隊大隊長陳博文表示，綠能需求已是大勢所趨，隨著太陽光電案場增加，救災案件也相對頻傳。

根據消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備若發生火警，救災時不宜貿然射水，搶救行動須格外謹慎。除建立警戒範圍，防止火勢延燒，更應避免人員於救災過程中發生觸電、感電等危害。

由於光電業者對防範火災態度積極，善化分隊30日近10位同仁也前往實地勘察業者光電設備，並實施搶救演練，演練以乾粉滅火器滅火，以水霧防護防止火勢延燒到不同廠區。

配合中央政府能源轉型政策，提高再生能源比例，台南市政府再生能源發電量已超過1.6GW，穩坐台灣第一寶座。光電業者也表示，平時應做好設備管理與定期維護保養，善盡自主管理責任，嚴格監督綠能安全，方能減少災害發生，贏得民眾對再生能源的信賴。

(中時 )