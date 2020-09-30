日前知名國外運動媒體ESPN發表了幾個會影響湖人-熱火冠軍戰的關鍵，以下簡單整理給大家作為台灣運彩投注的參考依據，讓大家在觀賞精彩冠軍賽的同時還可以賺飽彩金爽爽過連假。

詹姆士在油漆區的貢獻

這位生涯目前在決賽舞台中出現過十次的男人絕對是撼動冠軍獎盃的最大關鍵，根據統計2006年至今他在禁區得了3,372分無人能敵，第二名馬刺石佛鄧肯的1,622分還不到詹姆士的一半。儘管近年來大帝已練就外線各種高級後仰出手，但在油漆區的保護上面絕對還是熱火防守的重點。

戴維斯的跳投

一眉給人的印象一直以來都是位禁區悍將，但他在跳投方面逐年進步，今年季後賽命中率更是來到52.5%，而且毫不畏懼在關鍵時刻使用，上一輪與金塊的西區冠軍第二戰也是使用跳投絕殺對手，接下來的冠軍賽中面對熱火的嚴防，戴維斯的跳投在湖人的進攻之中將更為重要。

朗度的妙傳

朗度季後賽缺席5場回歸以後，湖人戰力更上一層樓，朗度在場上的時候湖人進攻效率(每100回合得分)高達118.3，比他不在場上的112.4多接近6分之多，過去10場朗度用助攻為球隊場均製造17.5分！好的控球後衛有足夠的視野與傳球能力，可以讓隊友在舒適的狀態接球出手以提高命中率，朗度就是其中的佼佼者。

阿德巴約宰制力

或許你沒察覺到，熱火這名新星無論是得分、籃板、助攻還是抄截在分區冠軍戰都是熱火表現最佳！要知道史上能達到如此成就的就只有詹姆士(2007、2011、2014)、基德(2003)以及柏德(1984) 三個球員，湖人的內線球員準備好接受阿德巴約的衝擊了嗎？

羅賓森的三分球

羅賓森可以說是全聯盟最危險的三分射手，他本季的接球出手(catch-and-shoot) 三分命中率45.6%是500次以上出手的歷史最佳(第二是2017-18湯普森的44.4%)，他不間斷的跑動以及無死角的射程會是湖人後場的夢魘。

巴特勒的罰球

身為球隊的領袖，巴特勒的進攻並不是最出色的，他總是以堅韌的防守帶起球隊士氣，另外一項關鍵武器是罰球，本季季後賽巴特勒罰球投進了117球遠高於其三分球以及兩分球總和的91球!預防巴特勒站上罰球線也是湖人在冠軍賽的一大課題。

總體來說湖人習慣在禁區或中距離得分，但碰上防守極佳的阿德巴約會比較辛苦；熱火無論三分線還是罰球線都是容易出現大分的因子，因此建議喜歡運彩的朋友們可以注意『主客隊大小』玩法，湖人的『小分』或是熱火的『大分』都值得留意。

(中時新聞網)