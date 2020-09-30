黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》，經線民推薦，找到一位來自文化大學法文系的抹茶，本人不僅擁有一副好身材、迷倒眾人的電眼，身上還有相當多刺青，甜美外表更被說像國民女神豆花妹，在系上相當受矚目。全身上下刺青多達7個的抹茶，左手臂有貓圖案，範本是某任男友養的貓咪，但她澄清只是因為喜歡動物，其它刺青圖則是因為喜歡，她坦言家人相當反對刺青，也告誡以後不準再刺了。

抹茶爆料自己是個學渣，現在大三依舊在學大二的課程，原因是自己花大部分時間兼多分工作賺錢，存了約莫六位數存款，算是個斜槓女青年。另外，抹茶在現場秀了一口流利的法語，更傳授黃豪平幾句法文撩妹的句子，逗得眾人哈哈笑。天秤座女孩抹茶，表示自己第一眼就能確認，這個人會被歸類為有機會發展圈，或是朋友圈，有次在她生理期不舒服時，雖有個追求者當下聽到，立馬快遞暖暖包跟止痛藥給她，她也認為對方很貼心，但依然把他歸類在朋友圈。

抹茶曝豔遇過程。（風雅國際提供）

文化大學有共乘文化，抹茶曾因此遇豔遇，當時有位長相帥氣的學弟搭乘同台車，她為了讓學弟注意到她，刻意在下車前拍拍對方肩膀，要他幫忙遞錢給司機，果不其然，下車後學弟就來搭訕，要她的聯絡方式。抹茶表示自己有某種程度的戀足癖，每當看到別人露出腳趾時，會情不自禁觀察對方腳趾的長度形狀等，但她表示自己不會將之列入擇偶標準，喜歡一個人還是會接受他的樣子，黃豪平笑回：「好像很委屈」。

(中時 )