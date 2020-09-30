嘉義縣長翁章梁為宣傳嘉義台灣女孩日，今穿上蓬蓬裙，和一群地方知名女力代表一起為即將在10月11日舉行的「台灣女孩日」活動宣傳

新港鄉農會總幹事林雅欣在計時30秒內賣力甩動裙襬，最後以134分獲勝。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁為宣傳嘉義台灣女孩日，今穿上蓬蓬裙，和一群地方知名女力代表一起賣力甩動裙襬，為即將在10月11日舉行的「台灣女孩日」活動宣傳，翁章梁一群人在限時30秒內不斷得扭腰擺臀，逗趣模樣笑翻全場。

嘉義縣政府原定3月8日慶祝婦女節活動，因疫情因素延期到下半年，正好結合「台灣女孩日」，10月11日將在縣府前戀人公園盛大舉辦「幸福女力，閃耀嘉義」台灣女孩日活動，慶祝屬於女孩們的女力時代。

嘉義縣台灣女孩日活動當天安排免費按摩鬆筋、指甲彩繪等專屬女性朋友的貼心服務，還有真人版草地大富翁、精彩舞台表演、市集園遊會、影像展暨女性影展、趣味闖關遊戲、冷泡茶及午茶免費品嚐等多項系列活動，以及好禮摸彩送，有機會抽中液晶電視等大小家電及台酒生技保養品禮盒等高達200項獎品。

翁章梁指出，相較於其他國家，台灣在女性方面的權益包括性平、工作權等都已獲得相當程度的保障與重視，當然還有一些國家的女權仍有待努力，不過台灣的女力已經不輸給男生了，希望藉由台灣女孩日的活動與宣傳，喚起各界平等對待女性，打破性別歧視，讓女性朋友擁有被尊重、安全且幸福的生活環境。

今記者會上，由朴子市巾幗震天擊樂團震憾開場，展現女性的力與美，太保市農會黃麗貞、新港鄉農會林雅欣、溪口鄉農會劉純婷等農會總幹事和縣議員劉雅文等人，與翁章梁穿上夾著計步器的蓬裙進行比賽，計時30秒賣力甩動裙襬，最後由林雅欣以134分獲勝。

(中時 )