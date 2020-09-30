國立竹山高中廣告設計科劉宛臻等10位高一學生，參加中區國稅局竹南稽徵所舉辦的「繪出青春，拒絕私菸」繪圖競賽，在杜婉婷老師指導下，榮獲第2名、第3名、佳作5名、優勝獎2名及入圍獎1名的好成績，幾乎囊括比賽所有獎項！

竹南稽徵所股長游雪華，特別到竹山高中頒發獎狀及獎金給獲獎學生，感謝師生們熱心協助推動租稅教育，透過創意將枯燥單調的法規，轉變成有趣的圖畫，讓大眾了解租稅法令，她並表示，竹山高中是她看過，最熱心參與租稅宣導的學校。

杜婉婷表示，這些學生秉持對繪畫的熱情，利用下課與周末時間，發想概念與討論構圖，看到他們努力獲得佳績，她也感到餘有榮焉。

竹山高中校長陳漢銘，學校鼓勵學生學以致用，發揮專長同時精進技藝，因此，不論是熱舞表演、租稅書法比賽、繪畫比賽等，老師都會鼓勵學生參加；每年繳稅期間，更推派商經科及國貿科學生，到國稅局協助民眾報稅工作，實在是國稅局的好幫手。

竹山高中參加「繪出青春，拒絕私菸」繪圖競賽，獲獎學生第2名劉宛臻、第3名李采蓁，佳作羅盛憲、塗子賢、林文月、劉環瑜、張力維，優勝獎陳郁珊、張倖瑜，入圍獎陳昭慈。

(中時 )