作為全台灣藝術產業最密集的區域，串連大直、內湖地帶的藝術機構、公共空間進行策展的「大內藝術節」，今年邁入第七屆，以「Light ON／OFF」為主題，尤其公共空間策展人蕭有志，希望能再次挑戰民眾對藝術的想像力，將藝術帶入區域民眾及附近上班族的生活中。

台北市藝術產業協會理事長陳菁螢表示，今年的大內藝術節受疫情影響但仍抱著「賭賭看」的心態持續進行規畫，她也指出7年下來這樣的活動已讓許多國外藏家來台時有聚焦的區域，也希望對台灣民眾而言，在今年因疫情而無法出國之際，能安步當車在「大內」走讀藝術。

2017年時就參與了大內藝術節公共藝術展，策展《園藝的園異》的實踐大學建築系教授蕭有志表示，當時的策展對自己而言「有未盡之意」，在明水公園內的裝置藝術不被里民所接受而備受爭議，今年他以《混昧流光--園藝的園異VOL.2》捲土重來，仍希望讓不同的族群能親近藝術，他指出，科技產業和藝術產生在大內區形成了特殊的都會發展，為了吸引科技產業上班族的目光，此次他策展強調「晚上會發光」的藝術作品，利用區域內少被利用的公園，在疫情後以公共藝術打造燈塔般的光明。

由曾鈺涓所策畫的主展場，則分別在尊彩藝術中心、大觀藝術空間和秋刀魚藝術中心展出，她指出「光」在當代不只是媒材更具有多元意義，以Light ON／OFF討論「光」，更是思考疫情以來人們往往仰賴電腦、手機等裝置，帶給人們的虛構與真實。

藝術巴士計畫「聲響混視─藝術BUS與綠洲計劃」，則是將大內藝術特區內公車站牌、候車亭做藝術裝置改造，以「綠洲」為概念，希望散布於城市之中的公共藝術，以最近的距離作為民眾日常生活與心靈之綠洲。

(旺報 )