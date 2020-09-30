本周三(9/30)美國職棒已展開季後賽首輪外卡輪賽事，第一天周三由美聯賽事率先登場，第二天周四(10/1)八個對戰組合全數到齊，達人推測主、客隊各半不讓分過盤，敢串八關的玩家不妨拚個機會！且看下列分析：

先看到美聯兩場推薦主隊獲勝的賽事：「太空人@雙城」一役，由於首戰太空人已推出最穩定的葛林基，加上今年傷兵過多，雙城第一戰無法順利搶勝，此役必定全力尋求扳回一城。另一場則是「藍鳥@光芒」，雖然客隊表訂先發柳賢振自責分率2.69堪稱優質，但主隊光芒本季主場戰績20勝9敗實在亮眼，加上先發葛拉斯諾5勝1敗勝率頗高；因此推薦雙城、光芒不讓分主勝。

看好的美聯客隊場次則有「白襪@運動家」和「洋基@印地安人」：白襪主要優勢在先發投手凱戈的壓制能力，6勝2敗自責分率1.99，無疑可說是三場全在客場作戰的白襪繫命關鍵，運動家為美聯高順位2號種子，也可能白襪因此仍為不讓分高賠，值得彩迷考慮。洋基這場的邏輯類似，先發投手田中將大成績穩定，但季末洋基的連場全壘打攻勢甚為驚人，因此有機會靠火力優勢技壓對手。

季後賽首輪外卡輪賽事

接下來是國聯賽事：兩場推薦主隊勝出的組合是：「馬林魚@小熊」、「釀酒人@道奇」。強推主隊的邏輯主要是小熊、道奇是本季一路以來主場極為強勢，二則兩支客隊嚴格來說季後賽算是用爬的進來的，馬林魚31勝29敗與釀酒人甚至勝率未過半的29勝31敗戰績，真的無法引起人大膽押高賠的想法。

「紅人@勇士」一戰客隊雖為低位種子，但毫無懸念推出自責分率1.73的王牌包爾，其顯現搶首勝企圖心不言可喻。「紅雀@教士」則是看好客隊紅雀較佳的季後賽經驗，且首戰推出例行賽投球內容優異的韓籍左投金廣鉉；教士雖然今年養成新人與補強漸露成效，但不得不說今年還是因為疫情下賽季的規則特殊變革才有搶進首輪契機。紅雀過往甚至不乏前進到分區冠軍與世界大賽的經歷，這將是他們在全客場出賽下的最大拚搏本錢。

連假首日00:00起的八場外卡輪比賽台灣運彩也全面開售單場，達人所做的不讓分推薦則恰巧主、客各半，有興趣的彩迷不妨在單場分別持續跟進外，挑選些場次小買串關，多贏點秋節烤肉基金！

(中時新聞網)