2022年地方選舉尚未開跑，不過，台北市長選舉各黨會派出哪位戰將角逐，已悄悄掀起戰火，更持續引發外界關注。日前資深媒體人韋安曾斷言，國民黨革實院院長羅智強會是最大黑馬，而今(30)日他更指出，羅是民進黨打倒前高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲後的下一目標。

韋安今在臉書上表示，羅智強是不是「黑馬」，民進黨最清楚？綠營的要角，四個掦言，二個已具體提告羅智強。而且，監察院也發文，開始查羅智強了。

韋安指出，藍委蔣萬安都沒有這種「待遇」，看來無論是台北市長選舉，或是藍綠攻防的大局上，羅智強都成了民進黨的「主要敵人」。

韋安分析，滅了韓國瑜、柯文哲之後，下一個就是羅智強。打死了是「蟑螂」，打不死變「小強」，政治很現實。

網友們也留言回應，「內行看門道」、「政治很現實」、「萬安不出，智強爭峰」、「小強有枝倚天屠龍筆，哈哈」。

此外，韋安29日時也在臉書上發文分析，根據民調，陳時中的支持度還在下降趨勢，羅則反之，再過2個月，陳時中和羅智強的北市支持度，應該會出現死亡交叉。並指出，若綠營不在台北市推出更有潛力的候選人，那2022整個6都選舉的聲勢，都將受到重創。

羅智強是不是「黑馬」，民進黨最清楚？ 綠營的要角，四個掦言，二個已具體提告羅智強。而且，監察院也發文，開始查羅了。 蔣萬安都沒有這種「待遇」，看來無論是台北市長選舉，或是藍綠攻防的大局上，羅智強都成了民進黨的「主要敵人」。 滅了韓國瑜、柯文哲之後，下一個就是羅智強。打死了是「蟑螂」，打不死變「小強」，政治很現實。 由韋安發佈於 2020年9月29日 星期二

(中時新聞網)