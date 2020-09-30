立委張廖萬堅與市議員林祈烽一起會勘上安國小活動中心。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

立委張廖萬堅與市議員林祈烽一起會勘上安國小活動中心。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市上安國小創校僅17年，因校區鄰近逢甲商圈與住宅區，附近缺乏室內公共活動空間，因此校內活動中心，除了提供學校球類運動設施及各式藝文活動外，也提供社區租借使用，導致活動空間容易損壞；在高頻率的使用下，使得原本的木頭地板只能蓋上PU墊來防止危險。

該校因目前連PU墊上也都有多處損壞補丁，恐導致孩童運動時有受傷的風險。校長陳華玲偕家長會向立法委員張廖萬堅反映，積極向中央爭取經費改善，體育署今天回覆表示同意該案補助。

張廖萬堅表示，因為上安國小校地不大，創校時也只有一條直行跑道可供運動，因此多仰賴活動中心的空間，使得木質地板損害多年，卻哭五經費補助，只好E P U覆蓋，然後雖然兩年前協助學校爭取設置的環形跑道已經完成，但活動中心的球類運動地板卻破損不堪。在接獲校長反映後，於上月中安排體育署及市府教育局共同會勘，終於在中秋節前獲得中央核定380萬預算，並補助其中七成。

陪同會勘的市議員林祈烽表示，將配合爭取教育局3成補助款，讓修繕工程能儘速進行，以提供孩子優質安全的活動空間。

校長陳華玲說，十分感謝張廖萬堅委員對上安國小教育環境的關心與協助，除了協助改善活動中心的地板，讓學生們不必再擔心地板凹凸不平恐發生危險外，兩年前更感謝在张廖萬堅委員得協助下，成功為學童以及社區居民，爭取設置環形跑道，讓學童可以在完善的運動場地上活動，也提供了附近民眾良好的運動場所。

(中時 )