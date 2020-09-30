雲林縣「虎尾毛巾節」展售創意、優質的毛巾製品。（張朝欣攝）

雲林縣政府「虎尾毛巾節」將於10月10日登場，30日在虎尾鎮舉辦毛巾行銷會為活動暖身，虎尾鎮毛巾產量占全國8成以上，今年「虎尾毛巾節」首度結合農機展，未來發展毛巾等各種輕工業與農業自動化，將是雲林縣產業的主要方向。

雲林縣長張麗善昨天在虎尾鎮虎尾廳主持「虎尾毛巾節」，表示虎尾鎮是毛巾的故鄉，但在風光的背後，全靠毛巾業者的共同努力，以及「毛巾科技發展協會」的挺身而出，才能在90年代的國外傾銷毛巾威脅中重獲新生。

張麗善強調縣府長期投入毛巾產業輔導，已成功讓虎尾毛巾朝功能性與高質化方向轉型，以縣府辦理的地方型SBIR計畫為例，自2008年開辦以來，已實質補助42次創新研發開發案，補助金額達2137萬元，並結合觀光工廠多元行銷，打響「雲林毛巾窟」名聲。

另外此次毛巾節首度結合農機展，雲林縣政府指出，透過農機展探討未來創新農業發展、研發科技新農機與綠能節能技術，不僅有助於各領域產業異業結盟，同時也讓台灣農機產業走向國際市場。

「虎尾毛巾節活動」將在國慶連假中展開，於虎尾高鐵特定區舉辦為期3天的毛巾商品展售會，琳瑯滿目的毛巾產品，價格優惠又有好康滿額贈，活動期間安排不間斷的音樂饗宴、樂團表演、免費趣味遊戲與遊樂設施，最適合全家大小一起同樂。

(中時 )