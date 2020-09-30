虛驚一場！外媒報導巴黎傳大爆炸 沒想到原因是這樣 18:192020/09/30 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴黎疫情嚴峻，今天又一度傳出發生大爆炸，幸好只是虛驚一場。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透、法新社等外電，以及社群媒體消息，法國首都巴黎發生爆炸，聲響之大，全市幾乎都聽得到。 目擊者表示，他們所在的建築物受爆炸威力影響而搖幌，在市中心幾個區域的民眾和郊區民眾，也表示聽到爆炸聲響。但沒有任何關於濃煙或火災的通報。 稍後答案揭曉，路透引述巴黎警方談話報導，原來是一架法國空軍戰鬥機突破音障，產生衝擊波而伴生的巨大響聲。音爆的聲音能量巨大，聽起來就像爆炸。 (中時 ) #爆炸 #巴黎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸外交領導再調整 今年兩進一出 04:102020/09/30 焦點新聞 蔡依林組團「蔡幫」訂2大密規 瘋傳男星違反這項被踢出 11:112020/09/30 娛樂 戴耳機過平交道沒發現火車衝來 忠犬神護主「差2公尺斃命」 12:162020/09/30 搜奇 恆大債務風暴 陸國務院擬出手拯救 11:472020/09/30 財經 影像驚人！槽車國道墜落20公尺 氫氣爆炸火光沖天 10:372020/09/30 社會 才被小31歲妻讚體力好生二胎 69歲白髮名導真實身體狀況曝光 12:182020/09/30 娛樂 國道彰化系統槽罐車高空墜地爆炸 司機當場死亡 民眾嚇醒 05:582020/09/30 社會 彰化泡棉工廠大火 濃煙連8公里外都看到 15:532020/09/30 社會 國道死亡彎道！槽車撞飛50公尺護欄 駕駛繫安全帶也彈落 16:402020/09/30 社會 國道3號槽罐車撞高架匝道 氣體槽爆炸起火一死 04:562020/09/30 社會 國際熱門新聞 美大選首場辯論誰贏？BBC點出拜登勝出關鍵 - 國際 不只逃稅！川普這一句話 慘淪媒體最新砲轟焦點 - 國際 川普新仇舊恨一次爆 對主持人發火：以為在跟你辯論 - 國際 美大選首場辯論民調出爐 拜登獲6成支持狂勝川普 - 國際 影》美大選激辯吵紅眼 川普自曝不想繳稅 拜登嗆：你是最爛總統 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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