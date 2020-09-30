據路透、法新社等外電，以及社群媒體消息，法國首都巴黎發生爆炸，聲響之大，全市幾乎都聽得到。

目擊者表示，他們所在的建築物受爆炸威力影響而搖幌，在市中心幾個區域的民眾和郊區民眾，也表示聽到爆炸聲響。但沒有任何關於濃煙或火災的通報。

稍後答案揭曉，路透引述巴黎警方談話報導，原來是一架法國空軍戰鬥機突破音障，產生衝擊波而伴生的巨大響聲。音爆的聲音能量巨大，聽起來就像爆炸。

(中時 )