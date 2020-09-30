櫃買中心推動指數化商品一直不遺餘力，第4季將針對在櫃買市場掛牌交易之元大富櫃50（006201）、永豐美國500大（00858）及復華中國5G（00877）等3檔ETF，推出投資人交易機會獎勵與證券商競賽獎勵活動，鼓勵投資人能將上櫃ETF納入資產配置組合之列。

本次獎勵活動期間自109年10月1日起至109年12月31日止，為期三個月，投資人只要在活動期間每月買賣櫃買股票ETF累計成交量達30張並登錄參加活動，就有機會抽中百貨公司禮券，且每日交易前50名之投資人可以獲得超商購物金50元，投資人不妨把握難得良機。此外，櫃買中心也提供櫃買股票ETF流動量提供者與證券經紀商高額競賽獎金，希望全體證券經紀商積極參與競賽爭取榮譽。

有關櫃買中心股票ETF交易獎勵活動詳情，可以上櫃買中心網站「首頁> ETF>股票ETF獎勵活動專區」（網址：http://www.tpex.org.tw）中查詢，進入活動網頁。

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