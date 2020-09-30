台股上半年歷經大幅下殺後又急速反彈，第三季維持狹幅整理局面，未見盤勢明顯變化。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受股民關注的台股標的，公布第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」。由「二線股」接棒橫掃台股榜單強勢攻佔9席，宏碁（2353）空降榜首，另外，永續ETF來勢洶洶，由國泰永續高股息（00878）奪冠。

Yahoo指出，「十大爆紅台股榜」中，因為疫後生活邁入新常態，筆電、伺服器等電子產品迎接汰舊換新熱潮，讓相關品牌廠和供應鏈的股價上揚，宏碁空降爆紅台股榜首。

另外，緯創（3231），因有增資東南亞及印度子公司、投資新創事業等營運策略助威，位居第十名。而電子產品少不了的散熱零件需求，帶動散熱模組大廠奇鋐（3017）的業績跟著水漲船高，排名第四。

遠距商機也推動半導體產業鏈發展，排名第二的聯電（2303）及台積電轉投資的第七名光洋科（1785）、第九名精材（3374）都直接受惠。其中，因地緣政治觸動半導體競爭、晶圓代工成熟製程需求熱絡，聯電（2303）成為股民熱議焦點。光洋科（1785）則是五年來首次配息，精材（3374）以3D感測元件封裝服務見長，擠身台積電供應商，股價跟進飆漲，吸引投資人矚目而雙雙進榜。

另一方面，二線「生技類股」近來利多發酵，搶搭防疫列車，加上秋冬預期流感即將大流行，也吸引股民關注轉向生技族群。生技股王合一（4743）以及大股東中天（4128）也緊抓投資人眼球，分別名列第六名和第三名。而轉投資加入新冠疫苗研發行列的晟德（4123），有望明年臨床試驗，倍受股民期待，排名第八。

此外，今年7月份，ETF甫增加一檔新成員「國泰永續高股息」兼具熱門ESG概念及高股息特性，才剛掛牌就掀起一波永續投資浪潮，引發股民熱議，奪下Yahoo奇摩股市App第三季「五大爆紅ETF榜」冠軍寶座，其單日成交量也常高居原型ETF之冠，受益人數逼近元大台灣50（0050）。

而今年ETF榜常勝軍，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦VIX（00677U）等，本季仍穩坐榜單，名列第二名到第四名。相較上一季，元大S&P原油正2（00672L）退居至第五名，也顯現原油價格暴起暴落，投資人對原油話題關注度漸緩的趨勢。

(工商 )