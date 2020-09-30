Sony PS5預購搶翻天，哪裏還有搶購機會？有閑娛樂電商攜手台灣最大電視遊樂器連鎖通路「普雷伊電視遊樂器專賣店」，再釋出20組光碟機版PS5預購名額！出貨時間比照官方首波11/19發貨日期！

2020年電玩主機大爆發！繼年初Switch缺貨潮，9月中開放預購的索尼次世代主機 PlayStation 5，各通路亦開賣不到一分鐘就被搶光，許多玩家線上、實體通路兩頭空，導致黃牛開始以數倍高價炒作，正常價格的預購機會可遇不可求。

為滿足玩家需求，有閑娛樂電商攜手普雷伊電視遊樂器專賣店，釋出20組光碟機版PS5預購名額，並以公平抽籤方式讓人人都有機會搶購。第一次沒搶到的朋友，快把握難得機會記下活動辦法！只要於9/30起(2020/9/30 00:00~2020/10/4 23:59)至有閑娛樂電商領取活動指定免運券，並鎖定10/5中午12:30的有閑JollyBuy娛樂電商粉絲團直播，現場將直接抽出20名幸運兒可獲預購名額！

(科技)