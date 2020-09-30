學校營養午餐太難吃，學生寧願倒掉也不吃，安徽阜陽有一所國小，傳出學生將營養午餐倒掉的消息，由於這行為違反6月以來的新政策「制止餐飲浪費行為」，經教育局調查後，已有2名公務員遭停職。

長江流域自6月以來，受到暴雨威脅，導致災情不斷，許多糧倉遭毀壞，習近平曾下令「制止餐飲浪費行為」，但9月27日晚間，陸媒報導位於「潁東區楊樓孜鎮中心小學」，傳出學生將營養午餐倒掉，因此這件事格外引起教育局重視。

麵條幾乎全被學生倒掉(圖片取自/澎拜新聞)

根據陸媒報導，有學生爆料，因為營養午餐非常難吃，學生食不下嚥，才會將食物全部倒進垃圾桶，雖然將食物倒掉不吃，此行為確實浪費，但爆料者形容「這份麵條，沒有一點油，就是把麵和菜拌在一起，非常乾」。

根據調查，該國小9月25日午餐食譜為「阜陽傳統蒸麵：麵條150克、雞肉絲50克、芹菜150克、黃豆芽150克、木耳2克，一份紫菜蛋湯」，內容物符合相關標準，會有學生將吃剩的麵條倒掉，猜測原因是學校執行營養管理規定不夠嚴格，當天供餐分量沒有考慮學生需求。

對此，校長回應「眾口難調」，但會改善營養午餐口味；而教育局調查後表示，將全面檢查營養午餐供應狀況，督促各學校加強營養午餐供應管理，滿足學生們的多樣化用餐需求，努力讓學生們吃飽吃好，又減少浪費。

(中時新聞網)