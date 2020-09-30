國立台南大學原霸社學生穿著族服，上台走秀展現原住民文化之美。（周書聖攝）

國立台南大學原霸社學生穿著族服，上台走秀展現原住民文化之美。（周書聖攝）

國立台南大學原霸社學生穿著族服，上台走秀展現原住民文化之美。（周書聖攝）

國立台南大學原住民族學生資源中心今日揭牌，原住民學生穿起傳統服飾走秀，展現少數民族文化之美。南大校長黃宗顯也跟學生一起跳舞同樂，表示藉由原資中心成立，讓大家對於各族群的文化有所認識。

學生於校舍空間當中自行規畫設計，融合原住民圖騰，建置一個如同部落內Palakuwan（青年會所）般溫暖的家。

南大共有85位原民生，分布全台11個原住民族群。阿美族、泰雅族、排灣族、鄒族、布農族、及太魯閣族的學生，各自穿上自己的族服登上舞台走秀，展現各族服飾文化特色之處。校長及與會貴賓也一同上台跳舞同樂。

黃宗顯表示，原資中心成立有很大的意義，除了讓大家認識原民文化之美，更透過豐富的文化資產展現自信，增加族群認同。在校內與各族群接觸，增進彼此交流，拓展國際視野。

日前金鐘獎得主Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿著達悟族服出席典禮，因部分媒體措詞失妥，引發爭議。對此南大幼兒教育學系大二生彭雅亦表示，這是大家對於原住民的刻板印象，當下覺得有點生氣，即使他們不了解，也應該要尊重多元文化。

彭雅亦說，南大學生社團原霸社雖然是以原住民學生組成為主，但也讓非原住民學生參與相關活動，讓各族群和諧共融。

過去社會大眾對於原住民不了解，產生許多歧視與爭議，使原住民學生在社會當中飽受霸凌。原資中心成立以後，可以整合多方資源，讓少數族群在社會中更具競爭力。

(中時 )