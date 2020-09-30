海巡署第五巡防區指揮部編組中部分署第四岸巡隊等單位，加強所轄商漁港安全檢查工作。（中部分署第四岸巡隊提供／張毓翎嘉義傳真）

秋節將屆，應景食材需求增加，海巡署第五巡防區指揮部為防範不肖人士藉機走私相關農漁畜產品謀取不法利益，昨（29日）編組中部分署第四岸巡隊、偵防分署雲林查緝隊、嘉義查緝隊及艦隊分署第十三海巡隊，並聯合雲林縣北港分局及高雄港務警察總隊布袋港中隊等單位，全力加強各商漁港安全執檢。

第四岸巡隊表示，這次「秋節連假擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業，並結合第十三海巡隊海巡艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚。

總共計投入1艇、15車、88人次，巡查檢查點2處、搜索防風林1處、空屋2處；台子港區岸上貨櫃2處、船艙2處、船筏35艘次、檢查車輛11車次及人員29人。

海巡署第五巡防區指揮部主任覃仁勇表示，秋節前夕為不法人士走私牟利的高峰期，希望藉由本次行動，將走私物品「阻絕於境外，杜絕於國內」，另加強所轄商漁港安全檢查工作，防範疫情趁隙進入國內，也呼籲民眾若有發現任何不法情事，可撥打免費報案專線「118」向海巡署通報。

(中時 )