經濟部長王美花今天在APEC婦女與經濟論壇(WEF)高階政策對話會議(HLPD)視訊會議中，代表我國參加本屆會議，並於會中強調我國防疫表現優異，她說，「婦女是經濟復原的驅動力」，台灣很願意和各國對話及合作，共同為亞太區域的女性作出貢獻。

本次APEC WEF會議計有包含我國、馬來西亞、美國等20個經濟體的婦女與經濟相關部長都親自參與。性平處指出，在WEF會議正式開始前，王美花受到美國邀請，與美國團長全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)雙邊會談。會談中針對我國推動的APEC計畫進行意見交流。

性平處表示，王美花在會中就今年會議主題「發展支持性生態系統促進婦女經濟賦權」(Advancing a Supportive Ecosystem for Women’s Economic Empowerment)，闡述我國防疫成功的關鍵，並分享我國具性別觀點的紓困及振興措施，在積極促進經濟復原的同時，確保女性不被遺落。（No woman is left behind.）

王美花部長也對美國提出的「全球婦女發展與繁榮倡議」(W-GDP)交換意見，表達台美雙方應能在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)等平台進行更深入合作，期盼台美攜手推動全球婦女的發展與繁榮。

性平處表示，王美花並於會中強調我國防疫表現優異，說我國從2002年SARS疫情中汲取經驗，迅速採取應變措施，成功阻止疫情於境內擴散，加上大眾的防疫意識、公私部門合作及完善的醫療體系，使我國能免於封城。

性平處進一步指出，由於對疫情的良好控制，我國幸運能迅速地恢復正常生活和工作，減輕女性失業危機。我國2020年第1季和第2季的經濟成長率分別為2.2％及-0.58％，僅有微幅的影響，今年我國全年的經濟成長率預估為1.56％。

性平處強調，此次會議中，如何採取具有性別敏感度的政策，並在振興經濟關措施關注女性經濟賦權，為各國關切的重點。王美花強調，「婦女是經濟復原的驅動力」，台灣很願意和各國對話及合作，共同為亞太區域的女性作出貢獻。

(中時 )