《八佰》票房達30億人民幣 陸影史票房前十 18:322020/09/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至9月27日中午，大陸電影《八佰》累計票房達到30億(人民幣，下同)，累計觀影人次超過7800萬，進入中國電影市場影史票房前十。 作為大陸影院行業復工後第一部上映的商業大片，《八佰》成功提振了大陸電影市場信心，有觀眾稱，《八佰》是2020年第一部「救市」之作。 電影《八佰》取材淞滬會戰最後一役四行倉庫保衛戰，電影成為許多觀眾2020年走進電影院的首選之作。看過電影後，許多觀眾表示《八佰》的故事情節和宏大場面帶給他們震撼。 (旺報 ) #八佰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前8月陸房市調控368次 難現金九銀十 04:102020/09/30 產業財經 康友案簽證會計師 停簽二年 04:102020/09/30 財經要聞 大陸賽馬開跑 向兆元產業起奔 04:102020/09/30 產業財經 國喬泉洲PP 簽用地使用權 04:102020/09/30 證券．權證 經濟雙循環主線 陸深耕科技 04:102020/09/30 產業財經 大中華基金 今年漲兩成 04:102020/09/30 投資理財 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 16:112020/09/30 財經 歐陽娜娜赴陸演唱 蘇揆：從歐陽龍所演《藍與黑》可參考下場 14:302020/09/30 政治 毒舌男迎戰口誤哥 聚焦對中政策 美國2020大選 川普拜登首場電視辯論會今登場 04:102020/09/30 國際大事 資金動能強 A股基金給利 04:102020/09/30 投資理財 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 下代半導體材料優劣已分？日經產省傳砸25.2兆押寶氮化鎵 - 要聞 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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