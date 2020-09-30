截至9月27日中午，大陸電影《八佰》累計票房達到30億(人民幣，下同)，累計觀影人次超過7800萬，進入中國電影市場影史票房前十。

作為大陸影院行業復工後第一部上映的商業大片，《八佰》成功提振了大陸電影市場信心，有觀眾稱，《八佰》是2020年第一部「救市」之作。

電影《八佰》取材淞滬會戰最後一役四行倉庫保衛戰，電影成為許多觀眾2020年走進電影院的首選之作。看過電影後，許多觀眾表示《八佰》的故事情節和宏大場面帶給他們震撼。

(旺報 )