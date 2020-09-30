桃園市梁姓男子前年砍殺母親37刀還切下頭顱，一審判他無期徒刑，二審改判無罪，最高法院29日撤銷無罪判決，發回高院更審，高院30日火速分案，更審由古瑞君法官承審。台灣高檢署30日也指示蒞庭檢察官壽勤偉依法聲押梁男。
高檢署檢察長邢泰釗30日說，本案經最高法院撤銷原二審無罪判決，目前由高院更審中，因本案一審判決無期徒刑，高院依法須審酌羈押必要性，因此高檢署已請蒞庭檢察官壽勤偉依法處理，聲押梁男，以安民心。
今年8月20日高院諭知梁男無罪判決後，將他責付給桃園市府衛生局，經帶回轉送桃園一家療養院身體檢查，因他另犯傷害罪，判處拘役55日確定，由法警押往監獄發監執行，10月13日將出獄。
35歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚間施用毒品後突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓；桃園地院認為梁行凶時辨識能力降低，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，但高院認為他殺人時因吸毒沒有辨識能力，改判無罪。
(中時 )
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